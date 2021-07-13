Екскомандир польського спецназу дав зізнавальні свідчення у справі Новака. Документи в суді

ще на три місяці

Варшавський окружний суд вирішив не продовжувати арешт Славоміру Новаку ще на три місяці

Ексголову «Укравтодору» підозрюють в організації злочинної групи, яка отримувала вигоду від корупції

У вівторок, 13 липня, окружна прокуратура Варшави подала до суду обвинувальний акт проти Даріуша З., одного з підозрюваних у розслідуванні організованої злочинної групи, заснованої й керованої колишнім міністром транспорту Польщі та екскерівником «Укравтодору» Славоміром Новаком. Підозрюваний звинувачується в участі в злочинній групі та відмиванні грошей, отриманих корупційним шляхом. Про це повідомила прокурорка Олександра Скжиняж, речниця окружної прокуратури у Варшаві.

Під час розслідування було встановлено, що Даріуш З. повинен був брати участь у злочинній групі Новака з жовтня 2016 року по вересень 2019 року. Діяльність цієї групи в Польщі охоплювала район Варшави та Гданська, а також територію України, де були скоєні корупційні правопорушення у зв’язку з тим, що Славомір Новак очолював «Укравтодор».

Обвинувачений Даріуш З., спільно та за домовленістю з іншими членами організованої злочинної групи, вимагав фінансової вигоди в розмірі 4,6 млн злотих (майже $1,2 млн за курсом Нацбанку Польщі) у вигляді укладення договору про надання фіктивних консультативних послуг із кіпрською компанією, створеною на замовлення Славомира Н.

Відповідач також вимагав фінансову вигоду в розмірі 1,6 млн євро за підтримку польської компанії під час держзакупівель послуг щодо ремонту доріг в Україні. Обіцяну вигоду мали передати у вигляді оплати фіктивних консультативних послуг для згаданої кіпрської компанії, заявила прокурорка Скжиняж.

Згідно з висновками прокуратури, саме колишній керівник «GROM» заснував компанію на Кіпрі.

«Обвинувачений визнав свою вину в діях, у яких його звинувачують. Він подав розлогі пояснення, що дозволяють встановити злочинний механізм дії злочинної групи. Вони були позитивно підтверджені низкою доказів, зібраних під час розслідування», – заявила речниця окружної прокуратури у Варшаві.

Раніше Варшавський окружний суд вирішив не продовжувати арешт Славоміра Новака ще на три місяці.

Прокурор хотів, щоб Новаку продовжили утримання під вартою до липня 2021 року. Втім, суд відхилив це клопотання. Суд застосував заходи проти Новака, які не вимагають утримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.

Нагадаємо, прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін у Twitter повідомив про затримання Новака в Польщі, а також ще двох – колишнього командувача JW GROM Даріуша З. і підприємця з Гданська Яцека П. Імовірно, йдеться про екскомандувача військової частини Сил спеціального призначення Польщі JW GROM Даріуша Завадку.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.