Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов ініціює відновлення історичного центру Полтави

Новий військовий ліцей – у Кадетському корпусі, симфонічний оркестр – у екскінотеатрі Котляревського

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вважає, що Будівля дворянського зібрання (колишній кінотеатр імені Котляревського), Будинок генерал-губернатора та Полтавський Петровський кадетський корпус, які розташовані в історичному центрі Полтави, потребують негайної підтримки й повинні бути відреставровані. Про це він заявив 24 березня під час презентації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки.

«Той стан, у якому будівлі перебувають зараз, не витримує жодної критики. Ми розробили своє бачення відновлення ансамблю Круглої площі і згодом представимо його на розсуд обласної та міської рад. При злагодженій роботі ми зможемо зберегти історичне серце Полтави», – сказав Синєгубов.

Будівля Дворянського зібрання майже повністю була зруйнована внаслідок пожежі в грудні 2020 року – знищено повністю правий та центральний корпуси будівлі. За задумом, планується передати будівлю на баланс області, провести реставраційні роботи, розмістити в ній Полтавський академічний симфонічний оркестр та створити глядацьку залу на 500 місць. Для реставраційних робіт необхідна державна підтримка на суму 450 млн грн.

У Будинку генерал-губернатора після передачі до власності області та реставраційних робіт може розміщуватись балетна й танцювальна спортивні школи, розраховані на 1000 вихованців. Також планується створення IT-простору для учнів (програмування, робототехніка, стартапи, розробка вебресурсів, 3D-моделювання). Необхідна державна підтримка — 160 млн грн.

У Полтавському Петровському кадетському корпусі планується створити військовий ліцей за стандартами НАТО. У будівлі буде кілька приміщень: учбовий корпус, танцювальна зала, житловий корпус, адміністративна споруда, лазарет, офіцерський гуртожиток, гаражі та парковка.

У цьому закладі виховуватимуть військову еліту та проводитимуть навчання за чотирма напрямками: десантно-штурмові війська, телекомунікаційні війська, військова медицина, військове будівництво. Професію військового зможуть здобувати 500 ліцеїстів. Для реставраційних робіт необхідна державна підтримка в розмірі 1,3 млрд грн.