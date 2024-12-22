Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
Замість МСЕК працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи
фото з відкритих джерел

Замість встановлення інвалідності відтепер буде здійснюватися оцінювання повсякденного функціонування особи

 

Медико-соціальні експертні комісії, що встановлюють групу інвалідності, зокрема необхідну для відстрочки від мобілізації, скомпроментовані гучним корупційним скандалом. Відтак, за рішенням президента, МСЕК будуть ліквідовані від 1 січня 2025 року. Чого чекати людям, які мають інвалідність, та кого перевірять щодо законності її встановлення, пише Тсн.ua.

Що буде замість МСЕК

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України. Згодом президент у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Так, 1 листопада Кабмін схвалив законопроєкт № 12178, розроблений МОЗ.

Проєктом закону передбачається, що замість встановлення інвалідності відтепер буде здійснюватися оцінювання повсякденного функціонування особи. А замість МСЕК – працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть створені при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Як буде працювати оновлений МСЕК

Процедура такої оцінки буде відбуватися в електронному порядку за електронним направленням лікуючого лікаря.

Усі відомості автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери та повністю виключати людський фактор, що є запобіжником корупційних зловживань.

Лікарі експертної команди до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів.

Кого перевірять після ліквідації МСЕК

Висновки МСЕК, які були видані до 31 грудня 2024 року, є чинними.

Статус осіб, яким була встановлена інвалідність, зберігається на період його дії та є підставою для оформлення або продовження прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій.

Для тих, у кого статус особи з інвалідністю безстроковий, цей статус і далі безстроково зберігається за такою особою.

Особи з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений від 1 січня 2025 року, мають пройти оцінювання вже за новою процедурою. Ті особи, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення експертної команди, але не пізніше 1 липня 2025 року.

Чоловіки з ІІ або ІІІ групою інвалідності

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання за новими правилами.

Усіх інших осіб або осіб, направлення яких на проведення повторного огляду або оцінювання є неможливим з підстав, що визначені КМУ (наприклад, у зв'язку із веденням бойових дій, окупації), таке оцінювання переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування.

Раніше Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

Читайте також:

Теги: Кабмін Верховна Рада закон Володимир Зеленський президент корупція ворог законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексрадник президента США Джон Болтон порадив Зеленському залишатись на постійному зв'язку з Трампом
Ексрадник Трампа дав пораду Зеленському, як порозумітись з обраним президентом США
Вчора, 04:00
Франциск та Байден проводили зустріч у Ватикані 29 жовтня 2021 року
Байден зробить символічний жест під час своєї останньої закордонної поїздки
20 грудня, 14:52
У 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії
Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії: яка мета візиту
15 грудня, 22:20
Ситуація на фронті 15 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року
15 грудня, 00:00
За словами Пєскова, Росія «буде аналізувати ситуацію в Сирії»
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
9 грудня, 15:30
Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів
Атака РФ на Запоріжжя: ідентифікація тіл триває
7 грудня, 15:58
Зеленський наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення бойових бригад ЗСУ
Запрошення в НАТО і посилення бойових бригад: Зеленський провів розмову з Рютте
5 грудня, 17:56
Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті
Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки
30 листопада, 20:51
Списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року.
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні
24 листопада, 08:45

Здоров'я

В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
Прогноз магнітних бур на 22-24 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 грудня: якою буде сонячна активність
Україна має обмежити вміст нікотину у паучах. Заява глави Держпродспоживслужбі
Україна має обмежити вміст нікотину у паучах. Заява глави Держпродспоживслужбі
Рада схвалила ліквідацію МСЕК
Рада схвалила ліквідацію МСЕК
Прогноз магнітних бур на 19-21 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 грудня: якою буде сонячна активність
На Львівщині зафіксовано спалах гепатиту А
На Львівщині зафіксовано спалах гепатиту А

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
41K
У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
39K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
32K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
30K
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua