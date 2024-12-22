В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня

Замість встановлення інвалідності відтепер буде здійснюватися оцінювання повсякденного функціонування особи

Медико-соціальні експертні комісії, що встановлюють групу інвалідності, зокрема необхідну для відстрочки від мобілізації, скомпроментовані гучним корупційним скандалом. Відтак, за рішенням президента, МСЕК будуть ліквідовані від 1 січня 2025 року. Чого чекати людям, які мають інвалідність, та кого перевірять щодо законності її встановлення, пише Тсн.ua.

Що буде замість МСЕК

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України. Згодом президент у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Так, 1 листопада Кабмін схвалив законопроєкт № 12178, розроблений МОЗ.

Проєктом закону передбачається, що замість встановлення інвалідності відтепер буде здійснюватися оцінювання повсякденного функціонування особи. А замість МСЕК – працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть створені при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Як буде працювати оновлений МСЕК

Процедура такої оцінки буде відбуватися в електронному порядку за електронним направленням лікуючого лікаря.

Усі відомості автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери та повністю виключати людський фактор, що є запобіжником корупційних зловживань.

Лікарі експертної команди до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів.

Кого перевірять після ліквідації МСЕК

Висновки МСЕК, які були видані до 31 грудня 2024 року, є чинними.

Статус осіб, яким була встановлена інвалідність, зберігається на період його дії та є підставою для оформлення або продовження прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій.

Для тих, у кого статус особи з інвалідністю безстроковий, цей статус і далі безстроково зберігається за такою особою.

Особи з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений від 1 січня 2025 року, мають пройти оцінювання вже за новою процедурою. Ті особи, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення експертної команди, але не пізніше 1 липня 2025 року.

Чоловіки з ІІ або ІІІ групою інвалідності

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання за новими правилами.

Усіх інших осіб або осіб, направлення яких на проведення повторного огляду або оцінювання є неможливим з підстав, що визначені КМУ (наприклад, у зв'язку із веденням бойових дій, окупації), таке оцінювання переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування.

Раніше Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.