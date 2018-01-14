«Грузинський легіон» заявив про перехід до іншої бригади ЗСУ

«Грузинський легіон» не покине Україну, поки не буде виграна війна, запевняє командир підрозділу

Підрозділ «Грузинський легіон», учасники якого беруть участь у бойових діях на Донбасі, заявив, що перейшов до іншої бригади ЗСУ. Про це виданню «Рбк» повідомив командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі. Водночас Мамулашвілі не уточнив, до якої саме бригади перейшли бійці



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Шеврон «Грузинського легіону»

«Грузинський легіон» не покине Україну, поки не буде виграна війна, запевняє командир підрозділу

Підрозділ «Грузинський легіон», учасники якого беруть участь у бойових діях на Донбасі, заявив, що перейшов до іншої бригади ЗСУ.

Про це виданню «Рбк» повідомив командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

Водночас Мамулашвілі не уточнив, до якої саме бригади перейшли бійці легіону.

«Це був внутрішній конфлікт з керівництвом 54-ї бригади, яку ми покинули. Ми перейшли в іншу бригаду з більш компетентним командиром. «Грузинський легіон» не покине Україну, поки не буде виграна війна і поки окуповані Росією території не повернуться під юрисдикцію України », - сказав Мамулашвілі.

Він додав також, що вихід з 54-ї ОМБР не пов'язаний з конфліктом політика Михайла Саакашвілі і президента України Петра Порошенка.

«Абсолютно ніяких політичних мотивів. Я зробив заяву, що в політичних процесах будемо брати участь в Грузії, чиїми громадянами ми є», — додав він.

Нагадаємо, на початку січня прес-служба «Грузинського національного легіону» на своїй сторінці у Facebook заявила, що 20 грудня 2017 року «Грузинський легіон» своїм повним складом покинув 54 окрему механізовану бригаду, в яку був інтегрований 24 лютого 2016 через конфлікт із керівництвом 54-ї ОМБр.

6 січня командування 54 окремої механізованої бригади ЗС України спростувало вихід підрозділу під назвою «Грузинський легіон» зі складу бригади. За даними командування, такого підрозділу у складі 54 бригади ніколи не існувало.