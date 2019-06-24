Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою



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Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами

Найбільша в країні мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в знак солідарності з учасниками акцій протесту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською... Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами», - йдеться в повідомленні.

Раніше показ фільмів російською мовою призупинила найбільша європейська мережа кінотеатрів Cavea.

Як повідомляє Грузія Online, у компанії підтвердили, що рішення було прийнято «у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні - на знак солідарності з учасниками антиоккупационной акції».

У компанії не уточнюють, чи будуть відновлені російськомовні сеанси.

Як повідомлялося, у Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

До слова, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.