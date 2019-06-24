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    Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою

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    Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою

    Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами

    Найбільша в країні мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в знак солідарності з учасниками акцій протесту.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською... Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами», - йдеться в повідомленні.

    Раніше показ фільмів російською мовою призупинила найбільша європейська мережа кінотеатрів Cavea.

    Як повідомляє Грузія Online, у компанії підтвердили, що рішення було прийнято «у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні - на знак солідарності з учасниками антиоккупационной акції».

    У компанії не уточнюють, чи будуть відновлені російськомовні сеанси.

    Як повідомлялося, у Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників.

    Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

    До слова, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

    Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

    Грузія
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