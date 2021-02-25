Холод і дощ із мокрим снігом: погода на вихідні

В деяких областях очікується мокрий сніг як вдень, так і вночі

На вихідних очікується мокрий сніг на півдні України, а в інших областях країни йтиме слабкий дощ

На останні вихідні у лютому в Україні синоптики прогнозують температуру до -1, однак у суботу в країні буде дощ з мокрим снігом, а вже у неділю вдень очікується сонячна погода у всіх областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На вихідних очікується мокрий сніг на півдні, проте водночас на іншій частині території України протягом дня йтиме слабкий дощ. Також в деяких місцевостях очікується мокрий сніг як вдень, так і вночі.

27 лютого вдень на території України на півдні температура до +12, на сході до +4, у центрі до +3, на півночі до +4, на заході до +8. У Києві вдень дощ, температура – від +4 до +6.

На останні вихідні у лютому в Україні синоптики прогнозують температуру до -1

28 лютого вдень на території України буде сонячна погода. На півдні температура до +5, на сході до +4, у центрі до +4, на півночі до +4, на заході до +7. У Києві вдень мокрий сніг, температура – від +2 до +4.

Вночі температура впаде до -1, майже у всіх областях України очікується мокрий сніг.

На півдні вночі температура до +2, на сході до +1, в центрі до +1, на півночі до +1, на заході до +2. У Києві вночі українці очікують мокрий сніг та температуру від -1 до +1.

У неділю очікується сонячна погода у всіх областях

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.