  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рятувальники попередили киян про туман: видимість обмежена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники попередили киян про туман: видимість обмежена

    Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

    Туман накриє столицю та Київську область вночі та вранці 25 лютого.

    Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

    «Попередження про туман у Києві та Київській області. За інформацією УкрГідрометцентру, вночі та вранці 25 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies