Рятувальники попередили киян про туман: видимість обмежена

Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Туман накриє столицю та Київську область вночі та вранці 25 лютого.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«Попередження про туман у Києві та Київській області. За інформацією УкрГідрометцентру, вночі та вранці 25 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.