Рятувальники попередили киян про туман: видимість обмежена
Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.
Туман накриє столицю та Київську область вночі та вранці 25 лютого.
Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
«Попередження про туман у Києві та Київській області. За інформацією УкрГідрометцентру, вночі та вранці 25 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.