Яким буде березень і коли з України підуть холоди: розповів народний синоптик

Весна виявиться пізньою і короткою, каже Леонід Горбань

Народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.

За його словами, березень почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля.

По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.

Наприкінці другої третини можливий сніг з дощем і нічними морозами до -3 градусів. Лише остання 10-денка березня виявиться теплою, ближче до квітня «запахне весною» по-справжньому.