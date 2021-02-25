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    Яким буде березень і коли з України підуть холоди: розповів народний синоптик

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    Яким буде березень і коли з України підуть холоди: розповів народний синоптик

    Весна виявиться пізньою і короткою, каже Леонід Горбань

    Народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

    В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.

    За його словами, березень почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля.

    По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.

    Наприкінці другої третини можливий сніг з дощем і нічними морозами до -3 градусів. Лише остання 10-денка березня виявиться теплою, ближче до квітня «запахне весною» по-справжньому.

    Теги: прогноз погоди весна літо
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