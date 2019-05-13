Ілона Маска викликали до суду через позов британського дайвера



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Ілона Маска викликали до суд у справі про наклеп щодо британського рятувальника Фото: AFP

Ансворт звинуватив Маска в наклепі і зажадав 75 тисяч доларів компенсації

Засновника приватної американської космічної компанії SpaceX і виробника електрокарів Tesla Motors Ілона Маска викликали до суду через позов британського дайвера Вернона Ансворта, якого він образив в Twitter минулого літа, коли той брав участь в операції з порятунку дітей із затопленої печери в Таїланді.

Про це повідомляє ВВС.

Засідання окружного суду Лос-Анжелеса призначене на 22 жовтня. Ансворт звинуватив підприємця в наклепі і зажадав 75 тисяч доларів компенсації. Юристи Маска пропонували позивачеві врегулювати конфлікт поза судом, але Ансворт відмовився.

Нагадаємо, в кінці червня минулого року в Таїланді потужні зливи заблокували юнацьку футбольну команду та її тренера в печері Тхам Луанг Нанг Нон. У групі було 12 підлітків у віці від 11 до 17 років. Виявити зниклих людей рятувальникам вдалося тільки 2 липня, операція тривала кілька днів і завершилася тільки 10 липня.

В операції брали участь водолази Королівських збройних сил Таїланду та фахівці з інших країн, серед яких був український дайвер Всеволод Коробов.

Свою допомогу в порятунку людей запропонував Ілон Маск. Він особисто привіз до Таїланду міні-субмарину з частин Falcon 9. Ансворт, у свою чергу, зазначив, що це був піар-хід. У відповідь на це бізнесмен написав у своєму Twitter, що не бачив дайвера на місці порятунку дітей, і назвав його «педофілом». Згодом він видалив свій пост і вибачився перед дайвером.