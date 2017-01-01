Клімкін обговорив із Лавровим питання обміну заручниками

Українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою «306 на 74»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 7 грудня обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим питання обміну заручниками. Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter. «Ми повинні здійснити це в найближчі тижні, тому що мова йде людей та їх рідних», –



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Українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою «306 на 74»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 7 грудня обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим питання обміну заручниками.

Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

«Ми повинні здійснити це в найближчі тижні, тому що мова йде людей та їх рідних», – наголосив Клімкін.

Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ і в роботі якої беруть участь представники контрольованих Росією сепаратистських угруповань «ДНР» та «ЛНР», планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше Віктор Медведчук, який є одним із представників України у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою «306 на 74» (українська сторона, за цими домовленостями, має передати 306 утримуваних осіб, бойовики – 74).

Раніше міністри зустрічалися у рамках «нормандського формату». Отже, нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.

Як повідомлялося, раніше сьогодні у Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном