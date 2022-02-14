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    Політичний пенсіонер Мороз опинився на дивані у Лукашенка (відео)

    Останнім чаом білоруський диктатор нерідко робить агресивні заяви одо України - Політичний пенсіонер Мороз опинився на дивані у Лукашенка (відео)
    Останнім чаом білоруський диктатор нерідко робить агресивні заяви одо України
    фото: lrt.lt

    Диктатор вважає, що Білорусь не має відношення до поточної кризи у стосунках між державами

    Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про непричетність Білорусі до загострення відносин з Україною. Відповідну заяву білоруський диктатор зробив під час зустрічі з українським державним діячем Олександром Морозом, повідомляє «Белта».

    Лукашенко розповів про спільні військові навчання із Росією «Союзна рішучість-2022». За його словами, за результати цих навчань він визначиться, за якими напрямками потрібно тримати військові сили. Лукашенко розповів, що запропонував Путіну провести ці навчання разом, адже у країн «багато спільного».

    «Що стосується наших відносин, я думаю, що немає сенсу розповідати вам про ці відносини. Це немає сенсу аналізувати з точки зору: хто правий, а хто винний. (…) Але ще раз я хочу публічно сказати, що ми практично не маємо відношення до загострення наших стосунків. Ми проводили чітку, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюся цієї політики. Ми є рідними людьми, ми сусіди. Це від Бога. І цим все сказано. І, таким чином, наше майбутнє має складатися, як у сусідів», – зазначив самопроголошений президент Білорусі.

    Варто нагадати, що останнім часом білоруський диктатор неодноразово відзначався скандальними заявами щодо України. Зокрема, він відверто пообіцяв долучитися до російського нападу у разі початку повномасштабної агресії РФ щодо України.

    Нещодавно Лукашенко обізвав президента України Володимира Зеленського, а також пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

    Раніше Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

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    Теги: Олександр Лукашенко війна Україна
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    Політичний пенсіонер Мороз опинився на дивані у Лукашенка (відео)