Лукашенко перетворився на шматок дешевого господарського мила

Приклад Лукашенка є дуже показовим для вітчизняних політиків

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Очень коротко.

С большим интересом наблюдаю, как Александр Григорьевич Лукашенко из политического лидера, имевшего на бывшем постсоветском пространстве, репутацию «крепкого орешка» и «радетеля за интересы простых людей», превратился в «говорящую голову» российского ТВ и кусок дешевого хозяйственного мыла.

…

В действительности, его пример очень показателен для отечественных политиков.

Так будет со всеми, кто подумает лечь под наших злых соседей.

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Джерело: блог Бориса Філатова

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