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    Думки вголос

    Лукашенко перетворився на шматок дешевого господарського мила

    • Борис Філатов

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    Лукашенко став&nbsp;&laquo;розмовляючою головою&raquo; російського ТБ - Лукашенко перетворився на шматок дешевого господарського мила
    Лукашенко став «розмовляючою головою» російського ТБ
    фото: tass.ru

    Приклад Лукашенка є дуже показовим для вітчизняних політиків

    Мовою оригіналу

    Очень коротко.

    С большим интересом наблюдаю, как Александр Григорьевич Лукашенко из политического лидера, имевшего на бывшем постсоветском пространстве, репутацию «крепкого орешка» и «радетеля за интересы простых людей», превратился в «говорящую голову» российского ТВ и кусок дешевого хозяйственного мыла.

    В действительности, его пример очень показателен для отечественных политиков.

    Так будет со всеми, кто подумает лечь под наших злых соседей.

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    Джерело: блог Бориса Філатова

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    Теги: Білорусь США санкції Олександр Лукашенко
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    Лукашенко перетворився на шматок дешевого господарського мила