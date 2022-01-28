Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео)

Олександр Лукашенко не зміг розкрити суть білоруської демократії

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав себе диктатором і не зміг розкрити суть білоруської демократії. Про це він заявив під час послання до народу, трансляція якого доступна на YouTube.

Один із присутніх на заході попросив Лукашенка пояснити, як він розуміє демократію білоруською. «Я ж диктатор, мені важко розуміти демократію», – сказав Лукашенко.

Невизнаний президент Білорусі також додав, що бачить демократію не так, як її бачать у «вільному світі та оплоті демократії – США», та зазначив, що загальноприйнятих її стандартів не існує.

До слова, Польща будує п’ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю (відео).

Також Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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