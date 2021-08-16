Біля Узбекистану упав літак військово-повітряних сил Афганістану (фото)

Наразі вивчаються подробиці події

Міністерство оборони Узбекистану підтвердило, що літак військово-повітряних сил Афганістану розбився на кордоні між країнами, у Сурхандар'їнській області. Про це пише ТАСС.

«Наразі вивчаються подробиці події, інформацію про це повідомлять пізніше», – розповів начальник інформаційної служби Міноборони Бахром Зульфікаров.

Про те, що літак із розпізнавальними знаками афганських ВПС імовірно розбився на кордоні Афганістану з Узбекистаном, повідомлялося раніше. За попередніми даними, це сталося 15 серпня – Зульфікаров підтвердив цю інформацію.

В інтернеті також поширилися фотографії та відеокадри, на яких видно частини літака, що розбився. Зазначається, що як мінімум один постраждалий.

Фото: Topnewsuz/Telegram



Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Захоплення Кабула стало підсумком масштабного наступу Талібану на позиції урядових сил, який почався після рішення США щодо виведення своїх військ.

Після того, як бойовики підійшли до афганської столиці, президент Ашраф Гані склав з себе повноваження глави держави. На тлі цього з Афганістану намагаються евакуюватися тисячі місцевих жителів, що спровокувало справжній хаос в аеропорту Кабула. Повідомляється про загиблих.

Речник талібів повідомив, що угруповання незабаром оголосить Ісламський Емірат Афганістан із президентського палацу в столиці Кабулі.