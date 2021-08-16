Евакуація в Афганістані. Люди випадають із літаків – ЗМІ (відео)

З Афганістану намагаються евакуюватися тисячі місцевих жителів, що спровокувало справжній хаос в аеропорту Кабула

В Афганістані люди у відчаї штурмують літаки

В аеропорту Кабула 16 серпня люди відчайдушно штурмують літаки, щоб евакуюватися з Афганістану. Люди випадають з літака на льоту, повідомляє Tele1.

На відео видно, як двох людей скинули з літака.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї почали штурмувати літаки.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН ініціювала скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН через захоплення талібами влади в Афганістані.

Представник НАТО виступив із важливою заявою.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Захоплення Кабула стало підсумком масштабного наступу Талібану на позиції урядових сил, який почався після рішення США щодо виведення своїх військ.

Після того, як бойовики підійшли до афганської столиці, президент Ашраф Гані склав з себе повноваження глави держави. На тлі цього з Афганістану намагаються евакуюватися тисячі місцевих жителів, що спровокувало справжній хаос в аеропорту Кабула.