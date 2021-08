Евакуація в Афганістані. Люди випадають із літаків – ЗМІ (відео)

В аеропорту Кабула 16 серпня люди відчайдушно штурмують літаки, щоб евакуюватися з Афганістану. Люди випадають з літака на льоту, повідомляє Tele1.

На відео видно, як двох людей скинули з літака.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj