Офіційно: «Талібан» оголошує Ісламський Емірат Афганістан

Представник бойовиків заявив про створення нової держави

Речник талібів повідомив, що угруповання незабаром оголосить Ісламський Емірат Афганістан із президентського палацу в столиці Кабулі. Про це пише Associated Press.

Так називалася країна під керівництвом талібів, витіснена очолюваними США силами після нападів 11 вересня 2001 року. Посадовець виступив на умовах анонімності, оскільки не мав права повідомляти ЗМІ.

Як ми повідомляли, президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.

Гані погодився піти у відставку. Нурістані розповів, що президент вилетить у третю країну після прибуття у Таджикистан. Кінцевий пункт не уточнюється.

Нагадаємо, повідомлялося про те, що в президентському палаці в Кабулі вже йдуть переговори про передачу влади руху «Талібан». Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

Раніше міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця країни Кабул буде передана талібам мирно. У свою чергу таліби виступили з офіційною заявою, в якому також оголосили, що мають намір взяти столицю «мирним шляхом». Таліби стверджують, що «наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто».

Також Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

За останніми даними, таліби почали наступ на столицю Афганістану.