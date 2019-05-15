«Нафтогаз» готується до ймовірного припинення транзиту російського газу



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У «Нафтогазі» вдаються до певних заходів, щоб бути готовими до можливої зупинки транзиту «Газпромом»

Наразі «Нафтогаз» інтенсивно закачує газ у підземні сховища

Припинення «Газпромом» транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Про це написав у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Він розповів, що «Укртрансгаз» провів нараду диспетчерів, під час якої пропрацював деталі організації роботи газотранспортної системи в реверсному режимі, який буде задіяний в разі нульового транзиту.

Зараз «Укртрансгаз» усуває слабкі ланки, які б могли поставити під загрозу роботу ГТС.

«Зокрема, зараз здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції Бар, робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи при нульовому транзиту», - повідомив він.

Окрім того, «Нафтогаз» інтенсивно закачує газ у підземні сховища.

«До зими необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб м газу - за такої умови система працюватиме стабільно і гарантуватиме доставку газу всім споживачам», - підкреслив Коболєв.

Він зазначив, що закупівля газу вимагає значних коштів і на цей момент розглядаються всі варіанти фінансування.

«Повна готовність до переривання транзиту - кращий стоп-фактор для «Газпрому» і запобіжник від газового шантажу», - сказав він.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» подала скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії російського «Газпрому» у справі про транзит газу до ЄС.

Між іншим, 4 травня голова «Нафтогазу» заявив, що ведуться перемовини про поставку газу з США.