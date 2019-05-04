Голова «Нафтогазу» заявив, що ведуться перемовини про поставку газу з США



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Андрій Коболєв

Раніше повідомлялося, що США істотно наростили поставки скрапленого газу в ЄС.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Україна може отримати поставки американського газу.

Про це Коболєв розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Ми ведемо перемовини з цього приводу», - сказав Коболєв у відповідь на питання про можливості отримання газу зі США.

«І я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є» - заявив він.

«Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу», - додав Коболєв.

Раніше повідомлялося, що США істотно наростили поставки скрапленого газу в ЄС.

Порівняно з періодом до кінця липня 2018 року, імпорт скрапленого газу ЄС із США зріс на 181%.

Частка США у загальному обсязі скрапленого газу до ЄС становить 12%.