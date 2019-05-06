«Нафтогаз» подав скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії «Газпрому»



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Подавши скаргу до Єврокомісії, «Нафтогаз» намагається зберегти транзит газу через ГТС України після 2019 року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» подала скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії російського «Газпрому» у справі про транзит газу до ЄС.

Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з «Газпромом» — подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії «Газпрому», — повідомив Вітренко.

За його словами, подавши скаргу до Єврокомісії, «Нафтогаз» намагається зберегти транзит газу через ГТС України після 2019 року, коли закінчиться чинний контракт на транзит. Наразі транзит газу приносить щороку по 4% ввід ВВП України.

Також у скарзі проти «Газпрому» компанія «Нафтогаз» намагається зменшити вартість імпорту газу, який Україна купує у ЄС. Більшість цього газу надходить саме з Росії.

«У цій скарзі ми детально аналізуємо як завдяки «Північному потоку-2», блокуванню віртуального реверса, контролю над компаніями на європейському ринку газу, «Газпром» зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію», — зазначив Вітренко.

Таким чином, у «Нафтогазі» скаржаться на те, що «Газпром» зловживає своїм монопольним становищем на європейському ринку, диктуючи умови, на яких газ постачають до ЄС. У своїй скарзі «Нафтогаз» також пропонує конкретний механізм вирішення ситуації, що склалася на ринку газу у Європі.

Між іншим, 4 травня голова «Нафтогазу» заявив, що ведуться перемовини про поставку газу з США.