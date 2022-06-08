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    По-літньому розкішна: прогноз погоди на 8 червня

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    Сьогодні прогнозується безхмарна спекотна погода - По-літньому розкішна: прогноз погоди на 8 червня
    Сьогодні прогнозується безхмарна спекотна погода
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Подекуди температура покаже +30°С

    У середу, 8 червня, в Україні буде сухо та спекотно.

    Погода буде малохмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Згідно з прогнозами синоптиків, 8 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-східний (у східних областях – північно-східний), 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°С, на Закарпатті та півдні країни до 19°С, вдень 25-30°С.

    8-9 червня у більшості західних, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 8 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°С, вдень 26-28°С.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
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    По-літньому розкішна: прогноз погоди на 8 червня