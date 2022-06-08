По-літньому розкішна: прогноз погоди на 8 червня

Подекуди температура покаже +30°С

У середу, 8 червня, в Україні буде сухо та спекотно.

Погода буде малохмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Згідно з прогнозами синоптиків, 8 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-східний (у східних областях – північно-східний), 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°С, на Закарпатті та півдні країни до 19°С, вдень 25-30°С.

8-9 червня у більшості західних, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 8 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°С, вдень 26-28°С.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).