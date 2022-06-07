Технокорпорація IBM оголосила про остаточний вихід із Росії

Про відмову від співпраці з РФ компанія заявила ще 5 березня

Компанія IBM підтримує зв'язок та надає допомогу своїм командам в Україні

Американська корпорація IBM повністю припиняє свою діяльність у Росії. Таким чином, компанія висловила підтримку Україні. Про це повідомляє «Коммерсант».

Про відмову від роботи в Росії оголосив гендиректор компанії Арвінд Крішна, а на припинення співпраці наполягли співробітники корпорації.

«Дозвольте мені внести ясність: ми припинили всі операції у Росії. Співробітникам IBM у всьому світі рекомендується продовжувати робити пожертвування Міжнародному Червоному Хресту. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок з нашими командами в Україні, а також надаємо їм допомогу фінансово», – заявив Крішна.

Російські ЗМІ також повідомляють, що жителі Росії залишилися без доступу до сайту – при переході на сторінку компанії відображається повідомлення До цього контенту більше немає доступу. У соцмережах компанія також відмовилася від підтримки користувачів з РФ – у Twitter та Facebook зникли російськомовні облікові записи IBM.

Про відмову від співпраці з РФ компанія заявила ще на початку повномасштабного вторгнення 5 березня. Тоді компанія припинила постачання та продаж комплектуючих – це стосується і військових структур країни-агресора.

IBM – це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві компонентів та постачанні ПЗ для електронних пристроїв. Наприклад, сьогодні корпорація виробляє мікропроцесори, сервери, суперкомп’ютери, і навіть сервера для зберігання даних. IBM сильно вплинула на розвиток обчислювальної техніки та програмного забезпечення для неї.

Нагадаємо, раніше технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила, що офіційно покидає Росію та Білорусь.Понад 2 місяці тому компанія зупинила роботу в Росії та Білорусі.

Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.