H&M потролив консервативний польський уряд гей-френдлі рекламою

У кількох регіонах країни досі діє законодавство, що утискає права ЛГБТ

Популярний шведський бренд одягу та косметики H&M опублікував на своїй Facebook-сторінці відеоролик, героями якого стали молоді люди з Польші.

Серед героїв відео присутня зокрема гей-пара – двоє польських хлопців, які у ролику обіймаються та тримаються за руки. Хлопці також розповідають про свої почуття один до одного.

«Ми захоплюємось вашою чуйністю, силою та рішучістю йти новими шляхами. Співчуття, з яким ти дивишся на світ, дозволяє змінити його на краще. Дякую, що ви є собою!», – зазначено в описі до опублікованого відео.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз попередив 5 польських воєводств, що може заблокувати отримання ними €126 млн з «фонду згуртування» через те, що на території цих адміністративних одиниць діють закони, які утискають права ЛГБТ.

Протягом декількох років польські муніципалітети, повіти і воєводства один за одним оголошували себе «зонами, вільними від ЛГБТ». Місцева влада приймала резолюції, що забороняють демонструвати символіку ЛГБТ або свою приналежність до них. За даними на червень минулого року, близько 100 муніципалітетів (включаючи п'ять воєводств), що охоплюють близько третини країни, ввели такі закони. Bloomberg повідомляє, що нерідко це відбувалося під тиском ультраконсервативних груп з-поміж місцевого населення.

Кілька польських судів постановили, що ці заходи є неконституційними та дискримінаційними. У 2021 році ЄС розпочав судові дії проти Польщі, заявивши, що буде використовувати всі наявні у своєму розпорядженні інструменти для захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Також нагадаємо, шо Польщі загрожує вихід з ЄС: люди масово вийшли на вулиці на підтримку членства.

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