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    Польського міністра освіти і депутата правлячої партії покарали за гомофобні висловлювання

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    Міністр освіти і раніше заявляв, що люди ЛГБТ-спільноти не рівні нормальним - Польського міністра освіти і депутата правлячої партії покарали за гомофобні висловлювання
    Міністр освіти і раніше заявляв, що люди ЛГБТ-спільноти не рівні нормальним

    Міністр Пшемислав Чарнек і депутат Жалєк отримали покарання у вигляді догани

    Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек і депутат правлячої партії Яцек Жалєк отримали покарання у вигляді догани за «образливі слова про людей зі ЛГБТ-спільноти». Відповідне рішення прийняла комісія Сейму з питань депутатської етики, повідомляє RMF24.

    Зазначається, що рішення про догану для Чарнека було прийнято більшістю голосів, в той час як сам міністр освіти жодного разу не з'явився на засідання комісії і не виправдав своєї відсутності.

    «Другою людиною, якій комісія висловила догану, став депутат «Права і справедливості» Яцек Жалєк, який заявив, що геї і транссексуали – не люди», ─ йдеться у повідомленні.

    Депутат відмовився коментувати рішення комісії, на відміну від міністра освіти.

    Чарнек заявив, що президія Сейму інакше оцінить це очевидне для більшості поляків питання.

    «Догана? Для мене люди з фотографії з Лос-Анджелеса, що йдуть голими в центрі міста, не є нормальними. Якщо вони нормальні для членів комісії, це їхня проблема, а не моя», ─ наголосив міністр.

    Раніше через заяви Чарнека про те, що ЛГБТ «не рівні нормальним людям», за кілька днів на судовий позов проти нього за образу зібрали 10 тисяч злотих.

    Як повідомлялося у серпні, Польща хбиралася підтримати свої міста, яким ЄС не дав кошти через недружнє ставлення до ЛГБТ.

    Теги: ЄС Польща міністр депутат ЛГБТ партії
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