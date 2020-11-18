Польського міністра освіти і депутата правлячої партії покарали за гомофобні висловлювання

Міністр освіти і раніше заявляв, що люди ЛГБТ-спільноти не рівні нормальним

Міністр Пшемислав Чарнек і депутат Жалєк отримали покарання у вигляді догани

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек і депутат правлячої партії Яцек Жалєк отримали покарання у вигляді догани за «образливі слова про людей зі ЛГБТ-спільноти». Відповідне рішення прийняла комісія Сейму з питань депутатської етики, повідомляє RMF24.

Зазначається, що рішення про догану для Чарнека було прийнято більшістю голосів, в той час як сам міністр освіти жодного разу не з'явився на засідання комісії і не виправдав своєї відсутності.

«Другою людиною, якій комісія висловила догану, став депутат «Права і справедливості» Яцек Жалєк, який заявив, що геї і транссексуали – не люди», ─ йдеться у повідомленні.

Депутат відмовився коментувати рішення комісії, на відміну від міністра освіти.

Чарнек заявив, що президія Сейму інакше оцінить це очевидне для більшості поляків питання.

«Догана? Для мене люди з фотографії з Лос-Анджелеса, що йдуть голими в центрі міста, не є нормальними. Якщо вони нормальні для членів комісії, це їхня проблема, а не моя», ─ наголосив міністр.

Nagana? Dla mnie ludzie ze zdjęcia z LA, chodzący nago w centrum miasta, nie są normlni. Jeśli są normalni dla członków Kom. Etyki, to jest ich problem, a nie mój. Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę oczywistą dla większości Polaków sprawę. — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) November 18, 2020

Раніше через заяви Чарнека про те, що ЛГБТ «не рівні нормальним людям», за кілька днів на судовий позов проти нього за образу зібрали 10 тисяч злотих.

Як повідомлялося у серпні, Польща хбиралася підтримати свої міста, яким ЄС не дав кошти через недружнє ставлення до ЛГБТ.