Самогубство 13-річної дівчини на Закарпатті. Стали відомі загадкові деталі трагедії (відео)

Загибла була подругою 16-річної дівчини, яка теж загинула восени 2020 року

13-річна школярка, що вчинила самогубство в селі Фанчиково, що у Виноградівському районі Закарпаття, була близькою подругою 16-річної дівчини, яка загинула за загадкових обставин. Про це повідомляє телеканал «Перший кабельний».

Журналістам телеканалу вдалося поспілкуватися із батьком загиблої дитини. Чоловік розповів, що ніщо не віщувало біди. Того вечора дівчина сиділа на терасі родинного обійстя тримаючи в руках смартфон. Батьки декілька разів кликали доньку зайти всередину, проте та сказала, що « В хату я вже не зайду». Тоді цим словам не надали значення, а вже за деякий час батьки знайшли доньку в зашморгу.

Подруга загиблої померла в листопаді минулого року. Зa фaктом смерті неповнолітньої слідчі Виногрaдівського відділення поліції відкрили кримінaльне провaдження зa ознaкaми ч. 1 ст. 115 Кримінaльного кодексу Укрaїни, однак ознак насильницької загибелі не виявили. Зa висновком медиків, смерть неповнолітньої нaстaлa через усклaднення, спричинені пневмонією. При цьому в соціальних мережах активно обговорювався неблагополучний стан родини померлої, яку начебто регулярно бив вітчим.

Зазначимо, що у поліції відкрито кримінальне провадження за статтю 115 ККУ з приміткою «Самогубство». Також варто відзначити, що незадовго після випадку, у соцмережі на сторінці подруги загиблої з’явився допис зі словами «Хай земля тобі буде пухом люблю Скоро буду». Припускають, що слова адресовані саме мертвій подрузі.

Як повідомлялося раніше, дівчина повісилася у власному будинку. Школярка звела рахунки з життям 3 березня.