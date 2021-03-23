Перехрестився та витер руки антисептиком. На Закарпатті чоловік обікрав церкву (відео)

На завершення зловмисник надів одну з украдених масок і вийшов із костелу

На завершення зловмисник надів одну з украдених масок і вийшов із костелу

Особу крадія вже встановлено, його розшукують

У місті Свалява Закарпатської області чоловік обікрав костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Перед цим він завбачливо обробив руки антисептиком, який стояв у церкві біля входу, а також перехрестився.

Запис моменту інциденту з камери спостереження опублікували на сторінці парафії костелу у Facebook. «Побожний злодій у нашій церкві», – вказано в підписі до ролика.

Чоловік узяв зі столика кілька одноразових захисних масок і сховав їх у кишеню. Після цього він почав виймати гроші з коробки для пожертв і забирати їх собі. На завершення зловмисник надів одну з украдених масок і вийшов із костелу.

Подія трапилася 20 березня. Особу крадія вже встановлено, його розшукують.





Нагадаємо, в Сумах постояльці готелю придумали незвичайний і досить зухвалий спосіб крадіжки телевізора зі свого номера. Відповідне відео опублікувала патрульна поліція.

На ньому видно, як один із чоловіків виліз із вікна номера, щоби за допомогою мотузки спустити вкрадений телевізор спільнику, який стоїть внизу. Затримали зловмисників завдяки небайдужим очевидцям, які знешкодили їх і утримували до приїзду правоохоронців.