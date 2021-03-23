У Дніпрі чоловік до крові побив дитину на дитячому майданчику

Поліція порушила кримінальну справу стосовно нападника за нанесення легких тілесних ушкоджень

У місті Дніпро 46-річний чоловік накинувся з кулаками на дев'ятирічного хлопчика, бо той начебто посварився і побився з його сином.

Про це повідомляють в одному з спільнот міста Дніпро у Facebook.

Зазначається, що двоє хлопчиків грали в м'яч, а потім у них виник конфлікт, в ході якого вони штовхалися і кидалися піском на дитячому майданчику.

Те, що відбулося, побачив батько однієї з дітей, вибіг на вулицю і почав бити кривдника сина. Спочатку чоловік вдарив дитину головою об бетонну огорожу, після чого кулаками завдав йому удари по обличчю.

У результаті в хлопчика розбите і закривавлене все обличчя, його госпіталізувала «швидка».

«Чоловіка, який на дитячому майданчику побив дитину, доставили у відділення поліції. За фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські з'ясовують причини та обставини інциденту», — повідомили в прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.