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    У Дніпрі чоловік до крові побив дитину на дитячому майданчику

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    У Дніпрі чоловік до крові побив дитину на дитячому майданчику - У Дніпрі чоловік до крові побив дитину на дитячому майданчику
    У Дніпрі чоловік до крові побив дитину на дитячому майданчику

    Поліція порушила кримінальну справу стосовно нападника за нанесення легких тілесних ушкоджень

    У місті Дніпро 46-річний чоловік накинувся з кулаками на дев'ятирічного хлопчика, бо той начебто посварився і побився з його сином.

    Про це повідомляють в одному з спільнот міста Дніпро у Facebook.

    Зазначається, що двоє хлопчиків грали в м'яч, а потім у них виник конфлікт, в ході якого вони штовхалися і кидалися піском на дитячому майданчику.

    Те, що відбулося, побачив батько однієї з дітей, вибіг на вулицю і почав бити кривдника сина. Спочатку чоловік вдарив дитину головою об бетонну огорожу, після чого кулаками завдав йому удари по обличчю.

    У результаті в хлопчика розбите і закривавлене все обличчя, його госпіталізувала «швидка».

    «Чоловіка, який на дитячому майданчику побив дитину, доставили у відділення поліції. За фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські з'ясовують причини та обставини інциденту», — повідомили в прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

    Теги: діти Дніпро поліція чоловік
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