У Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей
Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер
Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер.
За інформацією видання, ймовірного злочинця вже затримали.
У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.
Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting pic.twitter.com/DESBGGEmq1— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
«Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб», — йдеться в повідомленні поліції в Twitter.
Уточнюється, що серед загиблих — офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.
Силовики назвали дії офіцера героїчними.
У поліції підкреслили, що не будуть розголошувати імена інших жертв доти, поки не будуть поінформовані їх сім'ї.
«Є сім'ї, які з тривогою чекають, щоб почути про своїх близьких», — заявили в поліції, пообіцявши «копітке розслідування» інциденту.