У Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей

Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер

В американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей, серед яких один поліцейський, повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер.

За інформацією видання, ймовірного злочинця вже затримали.

У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.

Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.





«Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб», — йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Уточнюється, що серед загиблих — офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.

Силовики назвали дії офіцера героїчними.

У поліції підкреслили, що не будуть розголошувати імена інших жертв доти, поки не будуть поінформовані їх сім'ї.

«Є сім'ї, які з тривогою чекають, щоб почути про своїх близьких», — заявили в поліції, пообіцявши «копітке розслідування» інциденту.