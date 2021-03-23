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    У Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей

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    У Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей

    Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер

    В американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей, серед яких один поліцейський, повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

    Інцидент стався в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер.

    За інформацією видання, ймовірного злочинця вже затримали.

    У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.

    Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.


    «Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб», — йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

    Уточнюється, що серед загиблих — офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.

    Силовики назвали дії офіцера героїчними.

    У поліції підкреслили, що не будуть розголошувати імена інших жертв доти, поки не будуть поінформовані їх сім'ї.

    «Є сім'ї, які з тривогою чекають, щоб почути про своїх близьких», — заявили в поліції, пообіцявши «копітке розслідування» інциденту.

    Теги: трагедія США Twitter чоловік час стрілянина
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