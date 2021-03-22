На Вінниччині чоловік через ревнощі вчинив стрілянину з мисливської рушниці

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання

21 березня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл Тульчинського району до квартири увірвався чоловік та почав стріляти з мисливської рушниці, після чого залишив помешкання. Невдовзі його затримали поліцейські за місцем проживання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

В ході проведення оперативних та розшукових заходів Кримінальна поліція встановила місцеперебування підозрюваної особи. За місцем проживання підозрюваного виїхала група затримання за участі бійців КОРДу. За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Ігоря Волокітенка, аби затримати озброєного зловмисника довелось вести в дію поліцейську операцію «Грім». Після перемовин зловмисник добровільно вийшов з будинку та був затриманий поліцією.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили мисливську рушницю та пістолет. Жінка, яка перебувала в помешканні в момент нападу, пояснила, що зловмисник шукав її сина через ревнощі до своєї співмешканки, а коли виявилося, що його немає, почав стріляти.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років. Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Парпурівці Вінницького району поліція затримала 43-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 44-річної жінки. До поліції звернуся чоловік і повідомив, що він виявив свою сестру мертвою в її помешканні. На тілі потерпілої криміналісти виявили ознаки насильницької смерті. За висновками судово-медичної експертизи, жінка померла від численних пошкоджень внутрішніх органів.

Під підозру потрапив співмешканець потерпілої. Вставлено, що нетверезий чоловік спровокував конфлікт з співмешканкою й жорстоко побив її. Через кілька годин побита жінка померла.