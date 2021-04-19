Великодній кошик-2021. Науковці розповіли, що подорожчало найбільше

Вартість домашньої випічки складе 120 грн за кг.

В Україні у 2021 році вартість великоднього кошика становитиме 780 грн. Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру«Інститут аграрної економіки».

Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 160 грн – тобто на 25,8 % – дорожче, ніж торік.

Вартість основної складової великоднього кошика, домашньої випічки, складе 120 грн за кг. Зростання вартості паски обумовлене подорожчанням яєць, цукру, борошна, вершкового масла й зернових культур.

Ще одна обов’язкова складова великоднього кошика – яйця, – цього року коштують на 90% більше, ніж у березні минулого року – 38 грн за десяток.

Традиційно дорогими будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 130 грн (230–305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) – 135 грн (230–280 грн за 1 кг).

У порівнянні з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси – на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн із розрахунку 90–132 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) – 120 грн (200–268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) – 114 грн (180–230 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100–120 грн за 1 кг).

При наповненні великоднього кошика іншими, неосновними складниками (помідори, огірки, яблука, червоне вино) його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн, або на 20,2%, більше вартості такого ж кошика у 2020 році.

За пляшку церковного вина «Кагор» в середньому доведеться заплатити 120 грн (80–135 грн за пляшку).

Раніше дослідник Київської Школи Економіки Павло Мартишев розповів, що середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні.