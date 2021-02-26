У Франції 88-річний водій розігнався до майже 200 кілометрів за годину, бо поспішав на щеплення

Правоохоронці зупинили літнього чоловіка, який виправдовувався тим, що запізнювався на щеплення від коронавірусу

Камера фіксації швидкості поблизу французького Страсбурга зафіксувала 88-річного водія, який їхав зі швидкістю 191 кілометр на годину. Про це йдеться на Ouest France.

Правоохоронці зупинили літнього чоловіка, який виправдовувався тим, що запізнювався на щеплення від коронавірусу.

«У четвер, 25 лютого, об 11.40 у Бішофсхаймі, на 500-й дорозі, солдати Страсбурзької моторизованої бригади зупинили 88-річного водія, який рухався зі швидкістю 191 км/год, замість дозволеної 110 км/год», – повідомили в поліції.

Правоохоронці на місці вилучили посвідчення водія та припаркували транспортний засіб.

Крім того, вони нагадали всім водіям поважати правило про максимальну швидкість, навіть якщо вони мають понад 60-річний досвід перебування за кермом.

Як зазначалося, у Дніпропетровській області автомобіль в'їхав на приватне подвір'я та «зупинився» в літній кухні. Постраждали двоє дітей і троє дорослих.

Зазначається, що 26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею, яка була розташована на території приватного домоволодіння.

На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини.