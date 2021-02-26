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    Першу вакцину отримують не лише лікарі. У соцмережі сплили подробиці (фото)

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    Вакцину отримують і працівники Центру громадського здоров&rsquo;я - Першу вакцину отримують не лише лікарі. У соцмережі сплили подробиці (фото)
    Вакцину отримують і працівники Центру громадського здоров’я
    Фото: Одеська обласна державна адміністрація

    В Україні вже понад 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу

    У четвер, 25 лютого, лікар-епідеміолог Андрій Александрін у себе на сторінці у Facebook звернувся до колег із питанням, чи будут вакцинуватися та проханням аргументувати позицію.

    Серед коментарів знайшовся дивний допис, який викрив, що вакцину отримують не лише лікарі, а й працівники Центру громадського здоров’я.

    Так, у відповідь на допис Александріна коментар лишила користувачка соцмережі Наталя Жураковська, яка, судячи з відповіді епідеміолога, є співробітницею ЦГЗ. Своє щеплення вона пояснила так: «Установка – не виливати жодної дози, хто був поруч, провакцинувався. Флакони по 10 доз».

    Вакцину отримують не лише лікарі

    Вакцину отримують не лише лікарі

    В Україні станом на ранок 26 лютого 2021 року 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу. За останню добу у країні вакцинувалися 1 179 людей.

    Нагадаємо, що 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

    24 лютого вакцину почали направляти в регіони. Цього ж дня опівдні щепили першого українця – ним став медик з Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

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      Теги: лікар щеплення вірус коронавірус
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