У Франції звільнили з-під варти дружину художника Павленського
- Сьогодні, 21:30
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Шалигіна була затримана поліцією разом з Павленським у жовтні 2017 роціУ Франції відпустили на свободу цивільну дружину російського художника Петра Павленського Оксану Шалигіну.
Про це у Facebook повідомила адвокатка Домінік Байротер Мінков.
«Місце художника — на свободі, а не в тюрмі. Оксана Шалигіна була сьогодні звільнена», — написала вона.
Шалигіна була затримана поліцією разом з Павленським у жовтні 2017 року після акції біля Банку Франції.
Як відомо, в ніч на 16 жовтня Петро Павленський підпалив фасад відділення французького Центробанку на площі Бастилії в Парижі. Поліція затримала його на місці. Цю акцію під назвою «Освітлення» (Eclairage) Павленський пояснив тим, що «банкіри зайняли місце монархів» і настав час нової «Французької революції», яка «запалить світову революційну пожежу».
Петро Павленський переїхав до Франції з сім’єю в січні 2017 року через побоювання переслідування в Росії у справі про сексуальне насильство. У травні вони отримали у Франції політичний притулок.