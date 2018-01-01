У Франції звільнили з-під варти дружину художника Павленського

Шалигіна була затримана поліцією разом з Павленським у жовтні 2017 році

У Франції відпустили на свободу цивільну дружину російського художника Петра Павленського Оксану Шалигіну. Про це у Facebook повідомила адвокатка Домінік Байротер Мінков. «Місце художника — на свободі, а не в тюрмі. Оксана Шалигіна була сьогодні звільнена», — написала вона. Шалигіна була затримана поліцією разом з



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Петро Павленський

Шалигіна була затримана поліцією разом з Павленським у жовтні 2017 році

У Франції відпустили на свободу цивільну дружину російського художника Петра Павленського Оксану Шалигіну.

Про це у Facebook повідомила адвокатка Домінік Байротер Мінков.

«Місце художника — на свободі, а не в тюрмі. Оксана Шалигіна була сьогодні звільнена», — написала вона.

Шалигіна була затримана поліцією разом з Павленським у жовтні 2017 року після акції біля Банку Франції.

Як відомо, в ніч на 16 жовтня Петро Павленський підпалив фасад відділення французького Центробанку на площі Бастилії в Парижі. Поліція затримала його на місці. Цю акцію під назвою «Освітлення» (Eclairage) Павленський пояснив тим, що «банкіри зайняли місце монархів» і настав час нової «Французької революції», яка «запалить світову революційну пожежу».

Петро Павленський переїхав до Франції з сім’єю в січні 2017 року через побоювання переслідування в Росії у справі про сексуальне насильство. У травні вони отримали у Франції політичний притулок.