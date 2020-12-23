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    У світі коронавірус виявили у понад 78 млн людей

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    Від початку пандемії від коронавірусу одужали більше 55 млн осіб - У світі коронавірус виявили у понад 78 млн людей
    Від початку пандемії від коронавірусу одужали більше 55 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,7 млн осіб

    У світі станом на 23 грудня коронавірус зафіксували у понад 78,3 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,7 млн осіб, а одужали понад 55,1 млн людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 217 390), Індія (10 075 116), Бразилія (7 318 821), Росія (2 878 382), Франція (2 547 577), Велика Британія (2 116 608), Туреччина (2 062 960) та Італія (1 977 370).

    У лідерах за кількістю інфікованих на Covid-19 у світі також:

    • Іспанія (1 829 903);
    • Німеччина (1 556 708);
    • Аргентина (1 555 279);
    • Колумбія (1 530 593);
    • Мексика (1 338 426);
    • Польща (1 214 525);
    • Іран (1 170 743).

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

    Теги: Росія Польща США Німеччина Індія Велика Британія Бразилія Мексика хвороби вірус коронавірус
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