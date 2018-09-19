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    Кількість загиблих від урагану Флоренс у США зросла до 37 осіб

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    Кількість загиблих від урагану Флоренс у США зросла до 37 осіб

    Люди гинуть унаслідок підтоплень, падіння дерев, обвалення конструкцій будівель

    У Сполучених Штатах кількість загиблих унаслідок урагану Флоренс зросла до 37 людей. 27 жертв зафіксували у Північній Кароліні, 8 — у Південній, ще двоє загинули у Вірджинії.

    Про це повідомляє CBS News.

    Згідно з заявами влади штатів, люди гинуть унаслідок підтоплень, падіння дерев, обвалення конструкцій будівель тощо.

    У Північній Кароліні внаслідок стихійного лиха 343 тисячі людей залишилися без світла в будинках. Також у штаті понад тисяча доріг залишаються закритими, передає Reuters.

    Північну Кароліну 19 вересня має відвідати президент Дональд Трамп. Раніше його піддали критиці за те, що він не погодився з офіційним числом жертв від урагану Марія в Пуерто-Рико.

    Напередодні повідомлялося, що кількість жертв урагану Флоренс у США зросла до 20 осіб.

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