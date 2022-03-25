Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет

Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці

Місцевих мешканців просять не ігнорувати сигнал тривоги

Жителів Вінницької області місцева влада просить не ігнорувати повітряну тривогу і ховатися в притулках, адже регіон перебуває під ракетним обстрілом російських військ. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов в Facebook.

«Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища», – заявив він.

Пізніше стало відомо, що російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці.

«Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці», - повідомляє пресслужба Командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мешканку Вінниці, яка чекала на прихід «русского міра» і поширювала пропаганду серед українців.