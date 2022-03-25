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    Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет

    Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці - Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет

    Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці

    фото: командування повітряних сил ЗСУ

    Місцевих мешканців просять не ігнорувати сигнал тривоги

    Жителів Вінницької області місцева влада просить не ігнорувати повітряну тривогу і ховатися в притулках, адже регіон перебуває під ракетним обстрілом російських військ. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов в Facebook.

    «Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища», – заявив він.

    Пізніше стало відомо, що російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці.

    «Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці», - повідомляє пресслужба Командування ПС ЗСУ.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мешканку Вінниці, яка чекала на прихід «русского міра» і поширювала пропаганду серед українців.

    Теги: росія окупанти війна Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет