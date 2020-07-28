Як генерал СБУ Кузнєцов робить бізнес на обміні полоненими

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 лютого 2011 року за недбале ставлення до військової служби Геннадій Кузнецов був засуджений вироком Печерського районного суду Києва

Якщо аналізувати біографію Кузнецова, то те, що він чудить з обмінами – це ніяк не дивина

Свіжої зради вам.

Поки по усій країні йдуть теракти (на щастя, здебільшого без жертв), чим, ви думаєте, займається Антитерористичний центр СБУ і куратор усіх обмінів генерал Кузнєцов (на фото)?

Він робить далі бізнес на полонених і продовжує блокувати визволення з полону росіян тих, хто в першу чергу цього потребує.

Нагадаю, в полоні російських збройних формувань на Донеччині знаходиться В’ячеслав Засипка. Його обвинувачують у шпигунстві на користь України, за що тримають не просто по СІЗО Донецька та околиць, а в штрафних ізоляторах, а в період після затримання (це більше півтора роки тому) навіть катували струмом.

При цьому у Засипка – серйозні проблеми зі здоров’ям і без катувань та ізоляторів. За рік до потрапляння у полон він отримав важкі опіки лівої частини тіла. Чоловік пережив декілька складних операцій і потребує медичної допомоги. На відео, розтиражованому одним з російських пропагандистських телеканалів, він і сам каже, що ледь пересуває ногами.

Утім, СБУ докладала 0 (нуль) зусиль для його звільнення, хоча перебування у полоні – це постійний ризик смерті для В’ячеслава. У попередні обміни (їх було з тих пір два) Засипка не потрапив.

Коли ми разом з правозахисниками почали через звернення розбиратися, чому так, чому ніяких зусиль з боку СБУ - то з відповідей виникла підозра, що Служба цілеспрямовано блокує обмін справжніх бранців, і замість них займається визволенням з донецьких та луганських тюрем звичайних кримінальників.

На цю думку мене наштовхнув той беззаперечний факт, що Антитерористичний центр СВІДОМО відмовляється надіслати запит про находження Засипка у полоні в «ДНР».

Нагадаю, що перед тим, як міняти полонених, потрібно узгодити списки на обмін в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). А списки формуються із тих, кого кожна із сторін визнає як утримуваного у себе. Отож, щоб виміняти у росіян Засипка, потрібно, щоб вони визнали офіційно через ТКГ визнали, що він у них, у відповідь на офіційний запит від нашої сторони (тобто пана Кузнєцова, оскільки він особисто є членом ТКГ).

Кузнецов до сих пір так і не зробив такий офіційний запит щодо Засипка через ТКГ. Попри численні наші звернення. Натомість шле брехливу відповідь – мовляв, «та сторона» не підтвердила наявність у них Засипка. Ну, звісно, не підтвердила, бо ти, безсовісний Кузнецов, не питав!

Полюбуйтеся, як на подальші наші звернення СБУ штампує відвертий ctrl C – ctrl V з випадкових абзаців тексту, щоб формально надати відповідь, але нічого не сказати по суті – бо казати службістам дійсно немає чого. З відповіддю можна ознайомитися на другому фото.

На третьому - офіційне (але не через ТКГ) підтвердження з боку «ДНР», що Засипка у них. Тобто ніхто в деенерії цей факт не приховує, і неофіційно вони готові розглядати його на обмін. Але Україна його повертати не хоче ...

***

Замість резюме – ще кілька слів про Генадія Кузнецова, котрий фактично головний у нашій країні по обмінах полонених.

Працює його бізнес за наступною схемою. Наприклад, у ДНР та ЛНР утримується два десятки українських військовослужбовців і бойовики готові їх обміняти на своїх комбатантів. Але список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов включає лише 2 або 3 українських солдати.

А решта 15 – 20 осіб – це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики затримують спеціально для того, щоби вони заплатили за включення їх в український список на обмін.

Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, яки чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в’язниці. Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів і в ході «обміну» 29 грудня 2019 року гроші заплатив кожний другий з тих, кого Україна забрала з в’язниць ДНР або ЛНР.

Якщо аналізувати біографію Кузнецова, то те, що він чудить з обмінами – це ніяк не дивина.

24 лютого 2011 року за недбале ставлення до військової служби Геннадій Кузнецов був засуджений вироком Печерського районного суду Києва.

На початку 2019 року Головне управління внутрішньої безпеки СБУ провело дві службові перевірки щодо Кузнецова. За підсумками першої службової перевірки було встановлено, що Кузнецов протягом 2016 – 2018 років під виглядом антитерористичних навчань забезпечував охоронні заходи на естрадних концертах.

Для охорони концертів Кузнецов незаконно залучав своїх підлеглих, яким оформлював відрядження в зону АТО й підробляв документи, на підставі яких цим офіцерам на час відрядження в два рази збільшувалась зарплатня та встановлювався перерахунок до вислуги років за коефіцієнтом 1 до 3. Але в дійсності в зону АТО ці офіцери не виїздили, ніякого бойового завдання не виконували.

І так далі, вже стомився друкувати. Якщо цікаво, у подальших серіях я розпишу більше про цього яскравого діяча СБУ часів Баканова.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»