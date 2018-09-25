1001 заяву подано на конкурси до Верховного та Антикорупційного судів



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Конкурс до Верховного суду

В середньому конкурс на одну посаду становить 8 кандидатів на посаду в Верховному суді та 9 кандидатів на посади до Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала 1001 заяву на конкурси до Верховного та Вищого антикорупційного судів.

Про це ідеться в повідомленні ВККСУ, пише Укрінформ.

«Станом на 24 вересня 2018 року Комісія отримала 1001 заяв з пакетами документів, з них 659 - для участі у другому конкурсі до Верховного суду та 342 - до Вищого антикорупційного суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в середньому конкурс на одну посаду становить 8 кандидатів на посаду в Верховному суді та 9 кандидатів на посади до Вищого антикорупційного суду.

У ВККСУ зазначають, що під час першого конкурсу до Верховного суду на 120 вакантних місць було подано 846 заяв із документами, конкурс становив 7 кандидатів на місце.

«Кандидати, які йдуть на конкурси - це досвідчені адвокати, науковці та судді з досвідом роботи у різних інстанціях. Всі вони дуже уважно слідкують за процедурами, які проводить Комісія, і відповідно «голосують» за їх якість ногами. Кількість заяв на одне місце, що на 20% перевищує показник першого конкурсу до Верховного суду, а до одного з касаційних судів взагалі складає 13 осіб на місце свідчить, що Комісії та її процедурам довіряють. Таким чином ми бачимо, що юридична спільнота підтримує публічні конкурси та використовує шанс, який їм надав законодавець, щоб змінювати судову владу», - повідомив заступник голови ВККСУ Станіслав Щотка.

Як повідомляється, із загальної кількості документів на участь у другому конкурсі до Верховного суду комісія отримала 62% заяв від суддів, 17% заяв від науковців, 14% заяв від адвокатів та 7% від кандидатів із сукупним стажем.

Також зазначається що всередині конкурсу до Верховного суду склалася наступна конкуренція: 181 заява до Касаційного цивільного суду на 23 вакантних посади;180 заяв до Касаційного кримінального суду на 13 вакантних посад; 172 заяви до Касаційного адміністративного суду на 26 вакантних посад та 125 заяв до Касаційного господарського суду на 16 вакантних посад.

Кандидати на участь у конкурсах на посади суддів Вищого антикорупційного суду розподілились наступним чином: 102 заяви - на 12 посад до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 240 заяв - на 27 посад до Вищого антикорупційного суду.

Документи на участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду із загальної кількості подали 45% суддів, 34% адвокатів, 14% - науковців та 7% кандидатів із сукупними стажем.

Щотка зазначив, як і очікувалося, переважна більшість правників подала свої документи в останні дні.

«Зараз Комісія розпочне черговий етап - процедуру оцінки документів з метою допуску цих кандидатів до конкурсу», - додав Щотка, наголосивши, що Комісія готова забезпечити справедливі, відкриті та публічні конкурсні процедури.

Як повідомлялося, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 2 серпня 2018 року оголосила конкурси на 78 посад суддів Верховного суду та 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Подання документів на участь у конкурсах від суддів, адвокатів та науковців з відповідним стажем тривало з 8 серпня до 14 вересня 2018 року.