11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Зайці ще не змінили свого забарвлення – зима ще не прийде

Сьогодні не можна починати нову справуу

В Україні та світі 11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця та день ветеринарної медсестри. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа.

Міжнародний день дівчаток

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток. Він був започаткований Організацією Об'єднаних Націй 2012 року. Цей день покликаний привернути увагу до важливих питань, з якими стикаються дівчатка по всьому світу, включаючи право на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства і рівні можливості. Це також день для святкування успіхів і досягнень дівчаток, які, попри всі труднощі, продовжують боротися за свої права і робити великий внесок у суспільство.

Всесвітній день яйця

Припадає на другу п'ятницю жовтня. Цей день започаткований Міжнародною яєчною комісією 1996 року, щоб підкреслити важливість продукту у нашому харчуванні. Яйця – це багате джерело білка і інших поживних речовин, що робить їх незамінним продуктом у раціоні багатьох людей по всьому світу.

Міжнародний день ветеринарної медсестри

Вони відіграють ключову роль у забезпеченні належного догляду за нашими чотирилапими друзями, від надання медичної допомоги до емоційної підтримки. Це день, коли ми можемо висловити вдячність за їхню важку роботу і відданість справі.

Яке церковне свято 11 жовтня

11 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро.

Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім'я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп'яли на хресті.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна виходити з дому – це небезпечно.

Не слід вживати в їжу будь-які ягоди.

Забороняється ризикувати і починати щось нове.

Народні прикмети і традиції

північний вітер – до суворої зими;

західний вітер – зима буде сніжною;

зайці ще не змінили свого забарвлення – зима ще не прийде.

Пам’ятні дати

1138 рік – землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік – американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік – американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік – у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік – починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік – центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік – Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Макар, Зінаїда.