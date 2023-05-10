12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Софія Тепла з Одещини вдруге стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса

Софія Тепла з Одещини вдруге стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, зробивши віджимання у потрійній гімнастичній складці. Про це у Facebook повідомила мама дівчинки Марина Тепла.

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«Софія виконала віджимання від підлоги у потрійній гімнастичній складці лише на одних руках 21 раз за 30 секунд. У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, а також одне віджимання на 16 разі, як виявилось, було не повним», – зазначає Марина.

За словами матері, минулий світовий рекорд становив 12 разів, а Софія виконала майже у двічі більше – 21 раз. А взагалі юна спортсменка може віджатися так близько 40 разів.

«Софія наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса. А тепер ще й двічі!», – пише Марія Тепла.

Нагадаємо, що Софія Тепла вперше встановила світовий рекорд у лютому 2022 року в номінації «Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів «contortion roll», який був занесений до Книги рекордів Гіннеса. Спортсменці на той момент було 11 років.