Нічна атака дронів: ЗСУ повідомили про влучання

Загарбники потрапили в об'єкт інфраструктури Віннчини

Внаслідок атаки росіян дронами вночі проти 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області. Про це повідомив керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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«На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість «шахідів» були збиті», – розповіла вона.

Нагадаємо, у ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами типу Shahed. Було виявлено і збито 8 «Шахедів». Як зазначається, Росія випустила по Україні 12 дронів з північного напрямку Брянської області.

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До відома, у ніч на 21 квітня повітряна тривога в Києві та низці областей тривала три години. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Тоді небезпека тривала приблизно 20 хвилин.