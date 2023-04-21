Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Нічна атака дронів: ЗСУ повідомили про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: ЗСУ повідомили про влучання
фото ілюстративне

Загарбники потрапили в об'єкт інфраструктури Віннчини 

Внаслідок атаки росіян дронами вночі проти 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області. Про це повідомив керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

«На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість «шахідів» були збиті», – розповіла вона.

Нагадаємо, у ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами типу Shahed. Було виявлено і збито 8 «Шахедів». Як зазначається, Росія випустила по Україні 12 дронів з північного напрямку Брянської області.

До відома, у ніч на 21 квітня повітряна тривога в Києві та низці областей тривала три години. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Тоді небезпека тривала приблизно 20 хвилин.

 

Теги: безпілотник Вінниця тривога росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Нічна атака дронів: ЗСУ повідомили про влучання
Нічна атака дронів: ЗСУ повідомили про влучання
Називає катівні «постановочними». Вінницька журналістка отримала підозру
Називає катівні «постановочними». Вінницька журналістка отримала підозру
Костел прихистив українських вірян в окупованому РПЦ Могилів-Подільському (фото, відео)
Костел прихистив українських вірян в окупованому РПЦ Могилів-Подільському (фото, відео)
Як шахраї видурювали гроші у бійців ЗСУ в Вінниці та Києві: деталі від СБУ
Як шахраї видурювали гроші у бійців ЗСУ в Вінниці та Києві: деталі від СБУ
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
Вінниччина: Помісну Українську церкву на Великдень прихистять католики
Вінниччина: Помісну Українську церкву на Великдень прихистять католики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
79K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
26K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
18K
Викрадення Ірини Білик
9819
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8741
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту