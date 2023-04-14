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Як шахраї видурювали гроші у бійців ЗСУ в Вінниці та Києві: деталі від СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як шахраї видурювали гроші у бійців ЗСУ в Вінниці та Києві: деталі від СБУ
У Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника
фото: СБУ

Колектор вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців Збройних сил України та їхніх сімей. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території Білорусі та потребує складної операції. Задля «порятунку» захисника ділок запропонував переказати 2 тис. дол. на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували три факти отримання грошей і затримали його.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено:

  • три мобільні телефони та сім-карту, з якої зловмисник телефонував потерпілому;
  • три банківські картки, на які отримував гроші;
  •  90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, у Вінниці затримано керівника однієї з місцевих колекторських компаній. Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше повідомлялося, що СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми.

Теги: СБУ ЗСУ шахрайство Вінниця Київ

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