Заморозки в Україні: синоптики дали прогноз погоди на 27 квітня

Синоптики закликали українців не ховати теплі речі далеко

Потепління в Україні очікується не раніше 1 травня

Найближчої ночі в західних областях передбачаються заморозки: температура повітря в Україні вночі загалом очікується не вище +3…+8 градусів, Про це повідомила метеорологиня Наталка Діденко.

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Удень 27-го квітня найхолодніша погода очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Кропивницький-Одещина, максимально лише +9+12 градусів. На заході вдень температура сягне +10...+13 градусів, а на сході +17...+22 градуси. У центральних областях України очікується температура +15...+20 градусів, а на Вінниччині – +10 градусів. У південній частині країни буде тепліше –+15...+20 градусів.

«Дощі 27-го квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей (там – прояснення, тому й заморозки)», – пояснила Діденко.

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Синоптик розповіла й про погоду в столиці.

«У Києві завтра очікується дощова холодна вітряна погода! Уночі буде +5…+7 градусів, а вдень геть невисокі +10 градусів. Тому завтра доведеться перепросити хоча б тонкі пуховички, гумовички та, може, й шапки», – попередила Діденко.

Потепліє в Україні лише з 1 травня.

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