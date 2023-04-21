Україну знову охоплять дощі: прогноз погоди на 21 квітня

У більшості регіонів синоптики прогнозують помірний дощ

У п'ятницю, 21 квітня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. На більшій частині території дощитиме. Температура повітря в країні коливатиметься від 1° морозу вночі до 19° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У південній частині, центральних та східних областях синоптики прогнозують помірний дощ. Удень на південному сході подекуди очікуються грози. На решті території – місцями невеликий дощ.

Вітер переважатиме північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 10-15°, на Закарпатті – до 19°.

На високогір'ї Карпат також піде невеликий дощ, уночі – з мокрим снігом. Температура тут вночі становитиме від 4° тепла до 1° морозу, а вдень очікується 4-9° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Уночі опадів не прогнозується, а вдень місцями піде невеликий дощ.

Вітер пануватиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура по області вночі становитме 4-9° тепла, вдень прогріється до 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 5-7° тепла, а вдень – 12-14°.