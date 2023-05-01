Холодний та дощовий: квітень став одним із найвологіших місяців в історії Києва

Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року

Цього року квітень був холодним та дощовим. За кількістю опадів другий місяць весни увійшов до десятки найбільш вологих в історії Києва. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

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За даними синоптиків, найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 1,1 градусів, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 20,1 градусів тепла.

«Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року», – зазначили в обсерваторії.

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Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243% кліматичної норми. Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року. 5 квітня в Києві було оновлено рекорд добової кількості опадів – 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз, якою буде погода у травні 2023 року. Синоптики прогнозують, що третій місяць весни в Україні все ж буде доволі теплим.

До слова, у перший день останнього місяця весни в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Температура по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 12-17° тепла. 1 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Косми.