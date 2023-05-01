У вінницькому зоопарку з'явилась нова локація (фото)

Для вінничан з’явилось безліч красивих фотозон

До Подільського зоопарку прийшла весна. Спеціально для відвідувачів приготували новий сюрприз – оновлену фотолокацію.

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«Зараз, як ніколи, потрібні позитивні емоції. Це наш ресурс, який допоможе нам перемогти ворога.

Це наша оновлена фотолокація – уквітчана чарівна парасолька. Тепер її прикрашають десятки ніжних гліциній. Сподіваємось, нова фотозона стане улюбленим місцем відпочинку і фотосесій», – йдеться у повідомленні зоопарку.

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Нагадаємо, у Вінниці почали розквітати білі та рожеві магнолії. Квіти можна побачити біля «Петроцентру», адмінбудівлі «Книжка», на вулиці Праведників світу (колишня Максимовича – ред.) та на інших локаціях міста.