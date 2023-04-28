У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі

У разі доведення провини їй загрожує від шести місяців до трьох років ув'язнення

Коментуючи оприлюднений запис, вона заявила, що слова «вирвано із контексту»

Вчителька чеської мови у початковій школі Na Dlouhé lán у столиці Чехії Празі Мартіна Беднаржова заявила учням, що у Києві немає війни, а українці вбивають та живцем здирають шкіру з російського населення, а також убивають дітей на окупованому Донбасі. Жінка піде під суд.

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У разі доведення провини їй загрожує від шести місяців до трьох років ув'язнення. Про це повідомив представник празької міської прокуратури Альош Цимбала, пише Novinky.ch.

Зазначається, що у середу, 26 квітня, голова окружної прокуратури Праги 6 Ріхард Петрасек повідомив про звинувачення Беднаржовій. Сам інцидент трапився 5 квітня минулого року – восьмикласники записали розмову.

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Судячи з неї, вчителька запевняла дітей, що у Києві нічого не відбувається і запропонувала переглянути фото української столиці в інтернеті, на що учні заперечили, що бачили знімки палаючого міста. У відповідь Бернаджова намагалася їх переконати, що такі фотографії розповсюджують проплачені канали.

У записі вона також заявила, що з 2014 року українці начебто вбивали російське населення Донбасу.

«І їх фактично ліквідували українські нацистські угруповання у такий спосіб, що двері до барака зачиняли, барак підпалювали, з людей живцем здирали шкіру, вбивали дітей тощо. І це відбувається постійно з 2014 року», – сказала вчителька.

Коментуючи оприлюднений запис, вона заявила, що слова «вирвано із контексту».

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«Я працювала лише з перевіреними та історично задокументованими фактами», – розповіла вже експедагогиня, оскільки після інциденту її було звільнено.

«На підставі поданих доказів можна зробити висновок про те, що підсудна не тільки висловлювала підтримку, а й активно робила заяви, якими виправдовувала військову агресію в тому сенсі, що вона була виправданим засобом вирішення ситуації, що склалася на той момент», – зазначили в прокуратурі.

Зі свого боку окружний суд Праги 6 заявив, що вважає звільнення жінки з освітньої установи «цілком виправданим» і виніс рішення на користь школи без юрисдикції, відхиливши відповідний позов Беднаржової.

До слова, у Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. В результаті поліція затримала 18 осіб. Про це повідомляє Novinky.cz.