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Росіяни атакували Черкаську область двома ракетами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Черкаську область двома ракетами
На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети
фото: Ігор Табурець

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі

Сьогодні, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі», – розповів він.

За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих. «В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі», – додав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що на Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер». Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.

Нагадаємо , у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. 

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Теги: окупанти Черкаси війна ракета Щастя ворог

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