Спеціалісти розповіли про найкраще місце для Wi-Fi-роутера: інтернет літатиме
Сучасні роутери стандарту Wi-Fi 6 можуть автоматично зменшувати потужність своїх передавачів у моменти спокою
Чи може випромінювання від Wi-Fi-роутера бути небезпечним для здоров'я і де найкраще розташувати цей пристрій у квартирі, пояснили в інтерв'ю експерти, інформує Ukr.Media.
Wi-Fi-роутери є невіддільною частиною нашого життя, проте довкола них все ще існує багато міфів.
Зокрема, деякі люди вважають, що випромінювання від пристрою може завдати шкоди здоров'ю.
Питання дуже багато разів ставилося і вивчалося різними інститутами. Всі досліди та експерименти, які проводилися у світі на цю тему, показали, що впливу на клітини живого організму випромінювання домашніх Wi-Fi-роутерів не має.
Рівень випромінювання у всіх роутерів не перевищує певних значень.
Всі роутери, які поставляються і продаються на території нашої країни, сертифіковані. Є обмеження на максимальну потужність випромінювання домашнього Wi-Fi-обладнання: воно становить 100 мВт для діапазону 2,4 ГГц і 200 мВт для діапазону 5 ГГц. Для порівняння, потужність випромінювання смартфонів старих стандартів GSM – 1-2 Вт, тобто в п'ять-десять разів вищі, ніж у роутерів. 3G, 4G, LTE – випромінювання можна порівняти з роутерами, тобто 200-250 мВт.
Сучасні роутери стандарту Wi-Fi 6 можуть автоматично зменшувати потужність своїх передавачів у моменти спокою, заощаджуючи електроенергію та знижуючи рівень випромінювання.
Оптимальне розташування роутера – в центральній частині квартири, бажано в коридорі або в міжкімнатних просторах, щоб роутер міг «достукатися» до кожної кімнати. Виходить, і випромінювання як такого поруч зі спальними місцями не буде, якщо цього хтось боїться, і Wi-Fi буде досягати кожної точки квартири. По висоті бажано роутер розміщувати не на підлозі й не під стелею, а посередині — на рівні одного-півтора метра від підлоги. При розміщенні безпосередньо біля стелі або на підлозі сигнал додатково відбивається від цих поверхонь. Додаткове відбиття зазнає нехай і маленьких, але втрат.
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