День матері: яскраві листівки та привітання

Мама завжди залишається найважливішою людиною в нашому житті, нашою опорою та підтримкою

Привітати найріднішу людину цьогоріч слід 14 травня

День матері – це сімейне свято, яке вважають одним із найбільших родинних свят. В Україні його відзначають у другу неділю травня: у 2023 році ця дата припадає на 14 травня.

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У День матері діти показують свою повагу та любов до мами, дарують подарунки та квіти. Також у цей день люди, які втратили матерів, приходять із квітами та свічками на їхні могили.

День матері – це чудовий привід показати свою любов та повагу до мами. Звичайно, у цей день можна не лише привітати словесно, але й підготувати подарунок. Звичайно ж, найважливіше – це увага. Що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди буде щиро радіти.

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Привітання з Днем матері

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

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Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Нехай твої очі ніколи не плачуть,

Забудуться пустощі скоро дитячі,

Лишиться лиш ніжність та сподівання,

Здійсняться скоріше нехай всі бажання!

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***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

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***

В День матері тобі бажаю

Сили і терпіння,

Хай дарує позитив

Непросте створіння.

Хай маленькі рученята

Ніжно обіймають,

Посмішки і поцілунки

Болі всі стирають.

Хай окутає любов

Неземним туманом,

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З гордістю носи свій титул,

Ти – прекрасна мама.

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного тобі я зичу щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

З Днем матері!

***

У це травневе гарне свято –

У День Всесвітній Матерів,

Сказати хочу я багато,

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Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості і квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати?

За все добро, за ласку, за любов,

За світ, що ви змогли подарувати,

І за тепло, що нам несете знов.

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

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Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам сто літ в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

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Мама всех бриллиантов дороже!

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10 ідей подарунків до Дня матері

Квіти. Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне.

Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне. Подарунковий сертифікат. Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом.

Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом. Книга. Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора.

Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора. Кошик ласощів. Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами.

Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами. Подарунок ручної роботи. Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується.

Кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер.

Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер. Альбом. Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади.

Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади. Іменна річ. Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати.

Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати. Квиток на подію. Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох.

Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох. Косметика – те, що завжди потрібно. Красива помада, туш, олівець чи пудра.

Вибір подарунка здебільшого залежить від інтересів вашої мами. Хтось любить займатись спортом і зрадіє абонементу в тренажерний зал, а хтось – обожнює шити й мріє про нову швейну машинку. Для когось найкращим подарунком стане квиток в інше місто, а хтось радітиме походу в СПА. Тож будьте креативними та враховуйте бажання своїх матусь.