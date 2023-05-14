День матері: яскраві листівки та привітання
Привітати найріднішу людину цьогоріч слід 14 травня
День матері – це сімейне свято, яке вважають одним із найбільших родинних свят. В Україні його відзначають у другу неділю травня: у 2023 році ця дата припадає на 14 травня.
У День матері діти показують свою повагу та любов до мами, дарують подарунки та квіти. Також у цей день люди, які втратили матерів, приходять із квітами та свічками на їхні могили.
День матері – це чудовий привід показати свою любов та повагу до мами. Звичайно, у цей день можна не лише привітати словесно, але й підготувати подарунок. Звичайно ж, найважливіше – це увага. Що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди буде щиро радіти.
Привітання з Днем матері
Мамо, в День матері хочу сказати,
Що кращої мами не можна й бажати.
Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.
Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!
Нехай твої очі ніколи не плачуть,
Забудуться пустощі скоро дитячі,
Лишиться лиш ніжність та сподівання,
Здійсняться скоріше нехай всі бажання!
***
Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!
***
В День матері тобі бажаю
Сили і терпіння,
Хай дарує позитив
Непросте створіння.
Хай маленькі рученята
Ніжно обіймають,
Посмішки і поцілунки
Болі всі стирають.
Хай окутає любов
Неземним туманом,
З гордістю носи свій титул,
Ти – прекрасна мама.
***
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров'я міцного тобі я зичу щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
З Днем матері!
***
У це травневе гарне свято –
У День Всесвітній Матерів,
Сказати хочу я багато,
Тобі хороших, мамо, слів!
Бажаю радості і квітів,
Любові, посмішок, тепла,
Щоб ти, моя найкраща в світі,
Завжди здоровою була!
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати?
За все добро, за ласку, за любов,
За світ, що ви змогли подарувати,
І за тепло, що нам несете знов.
Нехай вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаєм вам сто літ в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт непременно.
Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!
10 ідей подарунків до Дня матері
- Квіти. Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне.
- Подарунковий сертифікат. Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом.
- Книга. Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора.
- Кошик ласощів. Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами.
- Подарунок ручної роботи. Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується.
- Кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер.
- Альбом. Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади.
- Іменна річ. Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати.
- Квиток на подію. Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох.
- Косметика – те, що завжди потрібно. Красива помада, туш, олівець чи пудра.
Вибір подарунка здебільшого залежить від інтересів вашої мами. Хтось любить займатись спортом і зрадіє абонементу в тренажерний зал, а хтось – обожнює шити й мріє про нову швейну машинку. Для когось найкращим подарунком стане квиток в інше місто, а хтось радітиме походу в СПА. Тож будьте креативними та враховуйте бажання своїх матусь.
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