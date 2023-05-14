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День матері: яскраві листівки та привітання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День матері: яскраві листівки та привітання
Мама завжди залишається найважливішою людиною в нашому житті, нашою опорою та підтримкою
фото з відкритих джерел

Привітати найріднішу людину цьогоріч слід 14 травня

День матері – це сімейне свято, яке вважають одним із найбільших родинних свят. В Україні його відзначають у другу неділю травня: у 2023 році ця дата припадає на 14 травня. 

У День матері діти показують свою повагу та любов до мами, дарують подарунки та квіти. Також у цей день люди, які втратили матерів, приходять із квітами та свічками на їхні могили. 

День матері – це чудовий привід показати свою любов та повагу до мами. Звичайно, у цей день можна не лише привітати словесно, але й підготувати подарунок. Звичайно ж, найважливіше – це увага. Що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди буде щиро радіти. 

День матері: яскраві листівки та привітання фото 1

Привітання з Днем матері

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Нехай твої очі ніколи не плачуть,

Забудуться пустощі скоро дитячі,

Лишиться лиш ніжність та сподівання,

Здійсняться скоріше нехай всі бажання!

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

 

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

***

В День матері тобі бажаю

Сили і терпіння,

Хай дарує позитив

Непросте створіння.

Хай маленькі рученята

Ніжно обіймають,

Посмішки і поцілунки

Болі всі стирають.

Хай окутає любов

Неземним туманом,

З гордістю носи свій титул,

Ти – прекрасна мама.

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного тобі я зичу щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

З Днем матері!

День матері: яскраві листівки та привітання фото 2

***

У це травневе гарне свято –

У День Всесвітній Матерів,

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

 

Бажаю радості і квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати?

За все добро, за ласку, за любов,

За світ, що ви змогли подарувати,

І за тепло, що нам несете знов.

 

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам сто літ в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

10 фото
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10 ідей подарунків до Дня матері

  • Квіти. Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне. 
  • Подарунковий сертифікат. Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом.
  • Книга. Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора.
  • Кошик ласощів. Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами.
  • Подарунок ручної роботи. Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується.
  • Кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер.
  • Альбом. Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади.
  • Іменна річ. Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати.
  • Квиток на подію. Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох.
  • Косметика – те, що завжди потрібно. Красива помада, туш, олівець чи пудра.

Вибір подарунка здебільшого залежить від інтересів вашої мами. Хтось любить займатись спортом і зрадіє абонементу в тренажерний зал, а хтось – обожнює шити й мріє про нову швейну машинку. Для когось найкращим подарунком стане квиток в інше місто, а хтось радітиме походу в СПА. Тож будьте креативними та враховуйте бажання своїх матусь.

Читайте також: День матері: історія свята, коли і як відзначати
Теги: мама свято подарунок

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