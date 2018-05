15 тисяч блискавок пронеслися Британією за одну ніч: захоплюючі фото

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @Auntymems Блискавка над Британією

Британію за ніч «підсвітили» 15 тисяч блискавок

У ніч проти неділі, 27 травня, через південь Британії прокотився шторм із проливним дощем і блискавками. Команда BBC Weather нарахувала щонайменше 15 тисяч ударів блискавок у небі над країною.

Аеропорт «Станстед» на півночі Лондона повідомив про затримки рейсів у неділю вранці після того, як одна із блискавок вивела із ладу систему заправки літаків.

У графстві Ессекс блискавка, що вдарила у дах житлового будинку, спричинила пожежу.

Та багато жителів країни цієї ночі споглядали неймовірно видовищні блискавки над головою - дехто зазнімкував їх на фотокамеру.

Weather latest: 'Mother of all thunderstorms' hits Britain with 20,000 lightning strikes https://t.co/qK0pdYTkAp pic.twitter.com/L3dVg7ZfPq — Daily Express (@Daily_Express) 27 травня 2018 р.

Bank holiday flood alert after Britain struck by 15,000 lightning strikeshttps://t.co/5OPYSfKP5f pic.twitter.com/PlnbtWSoOw — Daily Mirror (@DailyMirror) 27 травня 2018 р.

Some bad #Lightning at the moment in Britain . God has given us a sign, #FreeTommy pic.twitter.com/4BGnH3sH8x — Cal Freeson (@FreesonCal) 27 травня 2018 р.

Fifty THOUSAND bolts of lightning light up Britain's night skies https://t.co/ZzwHO4m5jc — radames higuera (@radameshiguera) 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, через негоду на Федотової косі у Кирилівці у Запорізькій області затопило пішохідну зону і пляж.

Джерело: BBC